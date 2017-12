„Glück ist, wenn nichts passiert“

Von Tanja Freudenmann

Guten Morgen, Paul Panzer. Oder Dieter Tappert? Mit wem spreche ich?

Paul Panzer: Ich bin ja in der schizophrenen Situation, meinen Körper teilen zu müssen. Den Dieter Tappert nenne ich immer den Langweiligen, der kann auf‘m Sofa rumliegen und Paul ist der, der arbeiten muss. Das ist schon ein bisschen unfair, nicht wahr?

Und wer hatte das schönere Wochenende, Paul oder Dieter?

Panzer: Der Dieter hatte eigentlich gar kein Wochenende, weil der Paul sich den Körper geliehen hat und das ganze Wochenende gespielt hat oder in Sendungen aufgetreten ist. Ich will aber nicht jammern. Ich bin ja froh, das machen zu können, was ich so mache. Aber wenn du schon nach Dieter fragst: Das ist schon eine ziemliche faule Sau (lacht).

„Alles auf Anfang“, „Invasion der Verrückten“ und jetzt „Glücksritter vom Pech verfolgt“. Wer denkt sich die Showtitel eigentlich immer aus?

Panzer: Das bin dann ich. Ich weiß nicht, wie andere Kollegen das machen, aber bei mir ist das immer etwas Persönliches. Ich bin gerade in so einer Phase, in der ich überlege, was ist Glück und wie kommt man daran und wie bleibt es. Das ist ein komplexes, aber auch menschliches Thema. Aber der Paul braucht ja immer noch einen Gegenentwurf, deshalb heißt es noch „Vom Pech verfolgt“.

Und wie entstehen die Inhalte zum Showtitel? Schreiben Sie alles selbst?

Panzer: Ach, wenn ich das nicht selber machen würde, dann wäre ich ja nur Sprachrohr. Also, das könnte ich nicht. Jeder so, wie er will. Ich bin ja Rheinländer, wir sagen: Jeder Jeck ist anders. Aber ich muss das selber machen. Das würden die Fans sonst auch merken.

Und wann wird geschrieben: Nach dem Kaffee am Morgen, nach Mitternacht im Bett?

Panzer: Ich schreibe das meistens in der Sommerpause. Dann bin ich auf „Stand by“ und schaue mich immer um. Zum Beispiel war ich im Sommer mit dem Hund draußen und habe diese Typen mit ihren Drohnen gesehen, die völlig unkommunikativ stundenlang in die Luft gucken. Das greife ich dann im Programm auf.

Sommerpause? Das heißt, das Programm entsteht im Urlaub?

Panzer: Ich mache nie Urlaub. Ich kann damit nichts anfangen. Ich mag auch den Sommer nicht. Meine Crew weiß: Wenn es draußen Schneematsch gibt, geht es mir gut (lacht). Ich rege mich immer auf, wenn es im Radio heißt: „Tolles Wetter und morgen gibt‘s vierzig Grad“. Dann denke ich, „jetzt erzähl doch mal, wann es wieder Regen gibt“.

Und wer darf ein neues Programm zuerst sehen?

Panzer: Das ist immer meine Crew. Seit fast 15 Jahren sind das dieselben 12, 13 Leute. Ich habe in der Nähe von Köln meine kleine Panzer-Halle, meine Werkstatt, in der ich rumhänge, wenn ich nicht auf Tour bin. Da schaut sich das meine Crew dann an. Und wenn ich die zum Lachen bringe, ist das schon mal eine gute Basis.

Und wenn sie das Programm zerreißen?

Panzer: Das gab‘s bisher nicht. Ich weiß ja, welchen Anspruch meine Crew hat, deren Humor ist sehr gut durchmischt. Aber wenn‘s dann doch mal Kritik gibt, setze ich mich hin und überarbeite mein Programm. Es folgen dann 10 bis 12 Previews vor 300 Leuten, die ich aufnehme und anschließend wie ein Fußballspiel analysiere. Die Leute lieben das, wenn ich mich bei den Previews noch verhaspel und in meinen Zetteln nachgucke und sehe: „Oh Mist, falsch ausgedruckt“.

Was bedeutet Glück für Paul Panzer und was für Dieter Tappert?

Panzer: Glück ist, wenn nichts passiert. Wenn man sich abends sagt: Alles gut, niemand verletzt, keine Post von der Stadt, Tochter nicht schwanger, das war ein guter Tag. Das ist Glück! An sich tue ich mich sehr schwer mit dem Begriff Glück. Ich bin mit einer angeborenen Melancholie ausgestattet. Deshalb wollte ich mit dem Programm natürlich auch ein kleines bisschen Selbsttherapie betreiben (lacht).

Bedeuten Preise wie der Deutsche Comedypreis Glück für Dieter Tappert?

Panzer: Hm, wenn wir über Glück sprechen im Sinne des Daseins, ist mir eine Umarmung von meinem Sohn zehnmal lieber. Preise sind vergänglich, auch wenn ich mich natürlich über einen Comedypreis freue. Für die Fans ist das glaube ich auch völlig egal. Die wissen, sie werden zwei Stunden gut unterhalten und lachen, bis sie Pipi in den Augen haben. Und wenn die Spaß haben, ist das Ziel erreicht.

„Vom Pech verfolgt...“ – spricht das auch für kritische Themen im Programm?

Panzer: Es gibt das russische Sprichwort: Wenn das Glück in der Stube ist, wartet das Pech schon im Flur. So ist es und daran habe ich mich erinnert. Es ist alles im Fluss und deshalb war der Untertitel einfach nur logisch.

Gibt es Themen, von denen Paul Panzer lieber die Finger lässt?

Panzer: Die gibt es eigentlich nicht. Ich entscheide je nach Komplexität eines Themas, ob man ihm etwas Humorvolles abgewinnen kann. Dinge, die in der Bunten oder in der Gala oder in der Bild stehen, spielen in der Paul-Welt allerdings keine Rolle.

Bleiben uns die herrlich bunten Blumenhemden erhalten?

Panzer: Ja, die muss ich leider anziehen, bis sie weg sind.

Spielt Paul Panzer gern mit dem Publikum? Das heißt: Müssen sich die Wetzlarer Zuschauer in der ersten Reihe ducken?

Panzer: Das wissen die Wetzlarer glaub ich sowieso, dass ihnen das nichts nützen wird. Da bin ich nach wie vor offen für alles. Wenn einer aus dem Publikum sich beteiligt, freue ich mich, aber dann muss er eben auch mitmachen. Zwischenrufer werden nicht nach Hause geschickt.

Fällt dem Paul das Improvisieren auf der Bühne leicht?

Panzer: Ja total. Das ist fast wie ein Sport.

Wir haben uns vor vier Jahren schon mal unterhalten. Damals haben Sie gesagt, dass Paul immer ein netter Wegbegleiter war und Sie ihn nie als Kunstfigur, sondern als guten Freund gesehen haben. Haben Sie sich inzwischen auch mal mit diesem Freund so gestritten?

Panzer: Ja, in der Tat. Irgendwie ist gerade alles offen und im Wandel. Da bin ich auch wieder beim Thema Glück, das hat ja auch oft mit Veränderung zu tun.

Heißt das, der Paul wird bald abgelöst?

Panzer: Nein, das nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht wird er der nächste Bonddarsteller (lacht).

Begonnen hat ja alles mit der Lehre als Schweißer. Wie wird man dann Comedian? Wobei ich gelesen habe, dass Sie sich selbst ungern als „Comedian“ bezeichnen...

Panzer: Ja, das klingt wie eine Jobbezeichnung. Ich habe das immer als weitaus mehr betrachtet als einen Job. Die Bühne ist meine große Liebe. Mein Dasein als Schweißer war eher so ein Zwischenspiel auf Wunsch meines Vaters, der mit Leib und Seele Handwerker ist. Er sagte: „Junge, du kannst Quatsch auf der Bühne erzählen, aber vorher lernst de was Vernünftiges.“ Aber ich baue heute noch in der Panzerhalle Kaninchenställe oder so etwas. Ich bin also immer noch ein Stück weit Handwerker und finde das toll.

Was ich auch gelesen hab: Sie wollten mit Markus Lanz nach Lappland fahren. Hat das inzwischen geklappt?

Panzer: Ne, leider noch nicht. Das ist einer der Dinge, die würde ich noch gerne machen. Ich werde ihn in der nächsten Sendung fragen.

Heimatabend, Alles auf Anfang, Freizeit, Ritterzeit... Geht es in Ihrem nächsten Programm vielleicht in die Zukunft? Zu Star Wars und Co.? Darth Vader im Blumenhemd?

Panzer: Das wäre in der Tat mal interessant. Gute Idee. Ich sehe aber eher die Stille. Paul im Astronautenanzug und die Erde irgendwo ganz weit hinten. Mal schauen!

