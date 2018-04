„Gott ist der Oberschütze“

220 Teilnehmer und 20 Fahnen: Der Festzug zum Dom hat am Samstagnachmittag Farbe in die Altstadt gebracht. (Foto: Reeber)

Wetzlar Der 67. Landesschützentag, den der Schützenverein Steindorf an diesem Wochenende in Wetzlar ausrichtet, hat sich am Samstag auch in der Altstadt bemerkbar gemacht.