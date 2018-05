Von Dirk Wingender

„Haben die Lücke geschlossen“

Handel Vor einem Jahr hat Ikea in Wetzlar eröffnet / Chef Detlef Boje zieht Bilanz

Wetzlar Sie sind noch da, die Türme des Zementwerks. Ein riesiges Schwarz-Weiß-Bild der Szenerie begrüßt die Ikea-Mitarbeiter jeden Tag im Personaltreppenhaus. Am Freitag vor einem Jahr hat Ikea in Wetzlar eröffnet. Mitten in Niedergirmes, wo früher Industrie das Stadtbild prägte.

