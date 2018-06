„Ich mache hier  nicht nur die Ablage“

Niklas Agel und Luke Hellmich nehmen teil am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“ (s. Kasten rechts). Für die Leser der Zeitungsgruppe Lahn-Dill erklären sie, was in den hohen Hallen in der Siegmund-Hiepe-Staße 2-12 täglich passiert.

„Hochpräzise Koordinatenmessgeräte“ – hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich ebenso sperrige, bis zu 40 Tonnen schwere Maschinen, die bis auf ein µm genau filigranste Messarbeiten ausführen können, erklärt Niklas Agel, der bei Hexagon bereits im dritten Jahr den Beruf des Mechatronikers lernt.

Gefertigt werden die filigran-arbeitenden Riesen für Kunden aus der ganzen Welt – unter anderem aus den Bereichen der Autoindustrie, der Luft- und Raumfahrt oder der Windenergie. „Überall dort, wo es auf Sicherheit ankommt, muss ganz genau gemessen werden“, ergänzt Luke Hellmich, angehender Industriekaufmann im zweiten Jahr. „Unsere Kunden vermessen dann ihre eigenen Produkte mit unseren Geräten.“

Kolosse werden individuell gefertigt

Dabei kann der Bau eines Koordinatenmessgerätes schon mal mehrere Monate in Anspruch nehmen, die meisten der Kolosse müssen schließlich ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden.

„Wir starten mit dem Bau in der Vormontage. Dann geht es weiter in die Schlittenmontage. Hier wird das Gestell gefertigt, in das später der Tastkopf eingesetzt wird“, erklärt Niklas Agel. Als angehender Mechatroniker durchläuft er alle Abteilungen, die zur Fertigung gehören. Neben der Vormontage und der Schlittenlinie sind das die Elektromontage, Tastkopfmontage, Systemmontage bis hin zur Maschinenabnahme. Auch in der Logistik und der Produktplanung hat er schon gearbeitet, „damit ich einen Überblick über die gesamte Produktion bekomme“.

470 Mitarbeiter arbeiten insgesamt am Standort Wetzlar. „Wir produzieren nicht nur, wir bieten auch technischen Service und Wartung sowie Reparatur an und kümmern uns um die Inbetriebnahme beim Kunden“, erklärt Luke Hellmich, der im zweiten Jahr den Beruf des Industriekaufmanns lernt. Ein weiterer großer Bereich sei die Anwendungstechnik, so der 19-Jährige. Dahinter verberge sich die Schulung von Kunden, das Programmieren einzelner Teile und das Vorführen der Technik.

Praxisorientierte Ausbildung

Luke hat als angehender Industriekaufmann mit der Produktion nichts zu tun, „seine“ Abteilungen heißen Einkauf, Personal oder Buchhaltung. „Ich lerne aber auch im Lager, in der Produktionsplanung oder in der IT-Abteilung, um einen Überblick zu bekommen.“

Einen guten Überblick haben beide Azubis inzwischen gewonnen, kein Wunder, denn sie wurden bei Hexagon vom ersten Tag an gleich richtig eingebunden, oder – um es mit Lukes Worten zu sagen: „Ich mache hier nicht nur die Ablage!“

Personalreferentin Iris Trost ergänzt: „Wir bieten eine sehr praxisorientierte Ausbildung. Unsere Azubis müssen im täglichen Produktionsbetrieb – auch unter Zeitdruck – gleich richtig mitarbeiten, sei es an den Maschinen oder im kaufmännischen Bereich in verschiedenen Abteilungen in der Verwaltung.Wir arbeiten im Ausbildungsbereich mit Pro Zukunft zusammen, dort werden unsere Auszubildenden auch auf die Prüfungen vorbereitet

„Mir ist erst nach meiner Bewerbung aufgefallen, was für ein Global Player Hexagon ist“, erzählt Luke Hellmich. Mehr als 40 Standorte weltweit mit über 17 000 Beschäftigten, Produktionsstätten unter anderem in China, Brasilien, Frankreich oder der Schweiz. Möglichkeiten, nach der Ausbildung ins Ausland zu gehen, sind greifbar.

HEXAGON

Hexagon zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Design-, Mess- und Visualisierungstechnologien zur Konstruktion, Messung und Positionierung von Objekten und zur Verarbeitung und Präsentation von Daten. Weltweit beschäftigt Hexagon mehr als 17 000 Mitarbeiter in über 45 Ländern. In Wetzlar werden unter anderem hochgenaue Koordinatenmessmaschinen der Marke Leitz entwickelt und produziert. (red)