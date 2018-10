Von Jenny Berns

„Infrastruktur der Stadt erhalten“

Porträt Veronika Kraft ist einzige weibliche Kandidatin / Unternehmerin tritt für AfD an

Braunfels Am 28. Oktober haben die Braunfelser die Wahl: Wer wird der neue Bürgermeister der Stadt? Fünf Kandidaten haben sich auf das Amt beworben. Diese Zeitung stellt die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge vor. Heute ist Veronika Kraft an der Reihe.

Copyright © mittelhessen.de 2018