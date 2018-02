„Kreisligalegende“ in der Arena

Der frischgebackene Vater einer Tochter hatte zwar schon immer eine große Leidenschaft für Musik, mit dem Singen aber eher weniger am Hut. Bis er Ikke Hüftgold kennenlernte. Sergeo und der Partysänger, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt und aus Limburg kommt, sind seit ein paar Jahren befreundet.

Der Kontakt kam über Facebook zustande. Im sozialen Netzwerk betreibt Tobias Sergeo, der dort auch als „Kreisligalegende“ unterwegs ist, mit einigen Mitstreitern die Seite „Kreisligafußball – das Bier gewinnt“, die mit rund 516 000 Abonnenten größte Community dieser Art in Deutschland. Dadurch entstanden Kontakte. Nicht nur in die Bundesliga und zu etlichen Fußballprofis, sondern eben auch in die Partyschlagerszene. Kreisligafußball und Mallorca – da ist der Weg nicht weit.

Und von Albshausen, Sergeos Wahlheimat, nach Limburg auch nicht. Es entstanden erste Projekte. „So richtig los ging es dann mit dem Modeste-Song“, berichtet Tobias Sergeo. Die Hymne über den ehemaligen Torjäger des 1.FC Köln stürmte die iTunes-Charts und landete in der Download-Hitparade direkt hinter Helene Fischer auf Platz zwei. „Damit hatte natürlich keiner gerechnet“, war Sergeo mächtig überrascht über diesen Erfolg.

Online in den Charts stand Tobias Sergeo schon einen Platz vor Helene Fischer

Den Vortritt am Mikro überlässt er natürlich dem Profi: „Ich bin da quasi die zweite Stimme, und das ist auch gut so.“ Der nächste gemeinsame Song katapultierte das Duo dann sogar vor Helene Fischer. Das Lied „Kreisligalenden“ eroberte bei den iTunes-Charts Platz eins. Das Video haben sich auf der Internetplattform „Youtube“ bereits über eine halbe Million Menschen angeschaut. Schon vor diesem Erfolg stand Sergeo auf der Livebühne. Nach dem Mallorca-Opening 2017 im berühmt-berüchtigten „Bierkönig“ rockten „Hüftgold“ und die „Kreisligalegende“ dann bei der Frankfurter Mallorca-Open-Air-Party auf dem Gelände der TSG Niederrad vor 5000 Menschen. „Es wäre natürlich ein Traum, wenn auch die Rittal-Arena am 3. März ausverkauft ist und ich die halbe Halle kenne“, hofft Tobias Sergeo auf volle Hütte und viele bekannte Gesichter.

Ob er Lampenfieber hat? „Lampenfieber würde ich es nicht nennen, aber klar, ich bin angespannt vor einem Auftritt. Vor allem, bevor es auf die Bühne geht. Ich versuche dann nochmal kurz in mich zu gehen und mich zu fokussieren. Wenn ich dann oben stehe, finde ich mich relativ schnell in meine Rolle ein und habe Spaß.“ Und dafür braucht er im Vorfeld keinen Alkohol. „Danach trinke ich mit Ikke und den anderen Künstlern auch ein Bierchen, vorher versuche ich das jedoch zu vermeiden, denn ich habe großen Respekt vor einem Auftritt.“

Mit dabei am 3. März in der Rittal-Arena sind ab 16 Uhr auch Lorenz Büffel („Johnny Däpp“), Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“), Mia Julia („Endlich wieder Malle“) , Olaf Henning („Komm hol‘ das Lasso raus“) und Honk („Hallo Helmut“) und weitere Gesichter vom „Ballermann“.

VERLOSUNG

Tickets für die Hüttengaudi gibt es für 17,80 Euro zuzüglich Gebühren im Netz unter www.wetzlarer- hallengaudi.de, im Ticketshop der Rittal-Arena sowie unter der Hotline (08 00) 3 33 22 26. Unter dieser Telefonnummer sind auch VIP-Karten für 149 Euro erhältlich.

Leser dieser Zeitung haben die Chance, kostenlos rein zu kommen: Wir verlosen zweimal zwei reguläre Eintrittskarten und zweimal zwei VIP-Tickets. Schreiben Sie uns dafür einfach bis zum 28. Februar eine Mail an lokalredaktion.wnz(at)mittelhessen.de mit dem Betreff „Hüttengaudi“ und mit Ihren Kontaktdaten. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.