Von Jörgen Linker

„Land unter“ in der Berufsschule

SCHULEN In Dillenburg sollen Klassen in Sporthalle und dann in Container ausgelagert werden

DILLENBURG Große Probleme bei den Bauarbeiten an den Kaufmännischen Schulen in Dillenburg: Wasser tropft in einige Klassenräume. Deshalb soll Unterricht zunächst in die Schulsporthalle ausgelagert werden, später dann in Container. Das hat auch Folgen für Sportvereine.

