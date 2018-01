„Medium der Förderung ist das Spiel“

Von Jenny Berns und Stefan Schalles

Helft uns helfen Die Lebenshilfe in Wetzlar und Weilburg unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung

Wetzlar/Weilburg Matilda sitzt mit ihrer Mutter im Bällebad. Das kleine Mädchen mit den blonden Locken hat sichtlich Spaß und großes Interesse an den anderen Kindern, die mit ihren Eltern den Babytreff in den Räumen der Lebenshilfe in Wetzlar besuchen.

„Das war anfangs nicht so, da hatte sie eher Angst vor anderen Kindern. Matilda hat im vergangenen halben Jahr unheimliche Fortschritte gemacht“, sagt Hanna Woeller-Stark über ihre zweijährige Tochter, die eine Entwicklungsverzögerung hat. Ein Grund, warum die 37-Jährige froh ist, dass es die Angebote zur Frühförderung der Lebenshilfe gibt.

Das Angebot, dass die Lebenshilfe Wetzlar für Neugeborene, Klein- und Kindergartenkinder sowie deren Eltern entwickelt hat, besteht aus vier Bereichen. Zu diesen gehören die Frühförderstelle, das inklusive Kinder- und Familienzentrum, das vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration anerkannt ist und gefördert wird, sowie die integrative Kindertagesstätte. Die Lebenshilfe ist zudem ein Träger der Frühen Hilfen. (Die Frühen Hilfen sind ein Rahmenprogramm, das die Stadt Wetzlar entwickelt hat und finanziert. Es unterstützt Familien mit Neugeborenen.)

Koordiniert wird die Arbeit von der Röntgenstraße in Wetzlar aus. Dort befinden sich das Kinder- und Familienzentrum und die integrative Kindertagesstätte, die es an anderem Standort schon vor dem Bau des Gebäudes in 1974 gab. Seit den Anfängen hat sich viel verändert. Das Angebot wurde kontinuierlich erweitert und verbessert.

Ein Baustein ist der Bereich der Frühförderstelle, den Melanie Ott leitet. Hier finden Familien Hilfe, deren Kind eine Behinderung hat oder von einer solchen bedroht ist, beispielsweise, wenn das Kind deutliche Entwicklungsverzögerungen aufweist. Die Familien können in das Kinder- und Familienzentrum kommen, die 23 Mitarbeiter machen aber auch Hausbesuche. Sie sind für Wetzlar und den südlichen Lahn-Dill-Kreis zuständig.

Melanie Ott erklärt, wie die Kinder hier gefördert werden: „Das Medium der Förderung ist das Spiel. Wichtig ist, dass wir das Kind da abholen, wo es steht. Je früher die Kinder zu uns kommen, desto besser sind die Perspektiven.“ Oft stellen die Kinderärzte den Kontakt zur Lebenshilfe her, aber viele Eltern nehmen das Angebot auch von sich aus wahr.

Die Mitarbeiter bieten eine offene Anlaufstelle für alle Eltern, die Sorge um die Entwicklung ihres Kindes haben. Zum Angebot gehören eine Entwicklungsstandsprüfung sowie eine Beratung. Einzelfördermaßnahmen werden von der Geburt bis zur Einschulung angeboten. Mit den Spielangeboten, die es im Kinder- und Familienzentrum gibt, die die Mitarbeiter aber auch bei Familienbesuchen mitbringen, werden die Kinder gefördert und lernen gleichzeitig. Natürlich haben sie auch jede Menge Spaß. Immer wieder entwickeln die Mitarbeiter aufgrund pädagogischer Erkenntnisse zudem selbst Spiele für die Kinder, beispielsweise das Schneemannspiel. Das schult gleich mehrere Fähigkeiten, unter anderem das Zählen und das Greifen.

Zu den Angeboten der Lebenshilfe gehören auch der Baby- und der Toddlertreff. Hier können Eltern mit ihren Kleinkindern hingehen und sich gegenseitig austauschen und Kontakte knüpfen, während sie mit ihren Kindern spielen. Den Babytreff besucht Hanna Woeller-Stark regelmäßig mit ihrer Tochter. Feste Rituale, singen, spielen und andere Kinder kennenlernen – man sieht, dass Matilda das hilft, sich zu entwickeln. Seifenblasen, Magnetbausteine, Greifringe und andere Spielsachen machen nicht nur Spaß, sondern schulen beim Spielen auch noch Wahrnehmung und Motorik.

„Wir merken, dass wir die Familien erreichen“, sagt die Leiterin des Zentrums, Angelika Möller. Dem stimmt auch Hanna Woeller-Stark zu: „Ich nehme die Angebote hier gerne in Anspruch. Mein Kinderarzt hatte mir den Tipp gegeben. Ich finde die Beratung und die Hilfe, die man hier bekommt, gut und wichtig. Was mir aber auch sehr wichtig war, ist, dass sich meine Tochter hier wohlfühlt und Fortschritte macht. Toll ist, dass man hier lernt, das Kind, Kind sein zu lassen. Aus Sorge neigt man manchmal dazu, zu viel zu machen.“

Kinder Kinder sein zu lassen, sie durch Spiele in ihrer Entwicklung zu fördern, das ist das Konzept, das im inklusiven Kinder- und Familienzentrum umgesetzt wird. Im Haus gibt es deshalb ebenso reizarme Räume wie Matsch- und Sandräume, eine Eltern-Kind-Bibliothek, Turnräume und sogar ein kleines Schwimmbad für frühkindliches Schwimmen und Bewegungstherapie.

Bei diesem umfangreichen Angebot bleibt trotz der regulären Finanzierung und Fördergeldern oft die Frage, wie bestimmte Hilfsmittel oder Lernmaterialien finanziert werden können. Unterstützung gibt es durch den Förderverein der Lebenshilfe, doch das Kinder- und Familienzentrum ist auch auf Spenden angewiesen, um das breite Förderangebot auf dem jetzigen Niveau aufrechterhalten zu können.

Frühförderung, das ist auch bei der Lebenshilfe in Weilburg ein Thema. Und auch hier besuchen Mitarbeiter die Familien. Im Wohnzimmer von Familie Cristiano aus Aulenhausen fängt die Eieruhr an zu ticken. Es ist das Zeichen für den Beginn der einstündigen Spielzeit, ein festes Ritual, das dem fünfjährigen Younis ein freudiges Lächeln entlockt. Brigitte Behring von der Frühförderstelle in Weilburg hat hierzu wieder eine große Tasche mit unterschiedlichen Spielen mitgebracht. Sie begleitet Younis bereits seit seinem zweiten Lebensjahr. Einmal in der Woche trifft sie sich mit ihm zur Einzelförderung, meist bei der Familie zu Hause.

„Younis hat eine sprachliche Entwicklungsstörung und Probleme bei der Grob- und Feinmotorik, aber gerade im letzten Jahr hat er sehr große Fortschritte gemacht“, erklärt Behring, die mittlerweile zusammen mit dem Fünfjährigen Rasierschaum auf einem mit Alufolie bezogenen Brett verteilt hat. Es ist das erste von mehreren Spielen an diesem Nachmittag, die gezielt Handmotorik, Sinneswahrnehmung und Geschicklichkeit fördern.

„Bei Younis war es so, dass er am Anfang nur ganz wenig mit seinen Händen machen wollte“, sagt die Pädagogin. Mit den Fingerspitzen malt sie eine Sonne auf das Brett, dann nimmt sie den Schaum und formt daraus eine Kugel – Younis macht es ihr nach und erzählt dabei, dass er am Nachmittag noch reiten gehen will. Doch zunächst einmal wird weiter gespielt. Younis hat genug vom Schaum und möchte nun Rollbrett fahren. Die dafür benötigte „Fahrbahn“ markieren Behring und Younis mit Zollstöcken und Seilen. Dann kann es endlich losgehen. „Ich bin ein Rennfahrer“, ruft der Fünfjährige und saust auf dem Rollbrett liegend die Strecke rauf und runter.

Behring legt währenddessen am Ende der Fahrbahn Karten mit Tiermotiven und Kleidungsstücken auf den Boden. „Kennst du die Tiere?“, fragt sie und zeigt mit dem Finger auf eine der Karten. „Das ist eine Schlange“, antwortet Younis. „Wie macht die Schlange?“, will Behring wissen, und schon liegt der Fünfjährige auf dem Boden und schlängelt sich quer durch das Wohnzimmer. Wenig später läuft er gackernd im Kreis, auch das Huhn kann er problemlos imitieren, ebenso Schiffe, Flugzeuge und Roller. „Es sind kleine Lernspiele, die kognitive Fähigkeiten, Ausdauer und Konzentration fördern“, erklärt Behring den Sinn hinter der Übung. Bei dem Rollbrettparcours liegt der Fokus wiederum auf Geschicklichkeit und der Stärkung der Handfähigkeiten. Beim Aufbau des Parcours soll Younis zudem selbst Ideen entwickeln.

„Am Anfang war es für ihn schwierig, auf dem Rollbrett zu fahren. Für andere Kinder ist das selbstverständlich, aber er musste sich das erst erarbeiten“, sagt Behring.

In der Zwischenzeit kommt ein neues Kartendeck auf den Boden und mit ihm ändert sich auch die Aufgabe; nun soll Younis alle Spielsachen heraussuchen. Er greift nach dem Huhn: „Mit dem kann man doch schließlich auch spielen“, findet der Fünfjährige. „Und was essen Hühner?“, fragt Behring. „Erbsen“, antwortet Younis entschlossen, um sich nach kurzem Überlegen dann doch auf Körner festzulegen. Ein Schwein hat er übrigens auch schon mal gefüttert, erzählt er, „mit Möhrchen und danach hatte es Bauchschmerzen“.

Nach so viel Denkarbeit steht zum Abschluss der Stunde dann aber noch einmal Entspannung auf dem Programm. Mit dem Rollbrett fährt Younis in die „Waschanlage“. Dort wird er von Behring mit Bürste, Schwamm und einem weichen Tuch massiert. „Drei Euro kostet das“, sagt die Pädagogin. Younis bezahlt mit leichten Schlägen auf Behrings Hand und zählt dabei laut mit. „Es geht hierbei um die spielerisch verpackte Körpererfahrung durch Massage, beim Bezahlen üben wir außerdem das Zählen“, erklärt Behring. Nach einer Stunde schrillt die Eieruhr und verkündet das Ende der Spielzeit. In genau einer Woche sehen Behring und Younis sich wieder.

Die Spendenkonten von "Helft uns Helfen":

Sparkasse Wetzlar: IBAN DE81 5155 0035 0000 0422 26

Volksbank Mittelhessen: IBAN DE29 5139 0000 0081 0931 05