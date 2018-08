„O’zapft is“ auf der Bachweide

International, weil nicht nur Bierspezialitäten aus Deutschland, sondern auch Belgien, Tschechien oder Italien angeboten werden. Besonders gefragt waren zum Auftakt die Biere der schottischen Belhaven Brauerei. „Wir schenken zwei helle Ale, ein dunkles Stout und ein sehr rauchiges Brown Ale aus“, erklärt Bierexperte Andreas Thieme (Foto). Damit der Kulturschock nicht zu groß ist, wird das Ale nicht wie in seinem Ursprungsland lauwarm, sondern gekühlt und ausnahmsweise auch mit Schaum ausgeschenkt. Heute am Samstag gehen die Biertage ab 15 Uhr weiter und auch am Sonntag öffnen der Biergarten und die Imbissstände auf der Bachweide von 11 bis 19 Uhr. (kel/ Foto: Keller)