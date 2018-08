Von Tanja Freudenmann

„Offen, solidarisch und achtsam“

INTERVIEW OB Wagner und seine Frau Renate sprechen über „ihr“ Naunheim

Wetzlar-Naunheim Er ist gebürtiger Naunheimer, war ab 1979 im Ortsbeirat aktiv, und von 1985 bis 2011 Ortsvorsteher: Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner. In Interview haben er und seine Frau Renate verraten, was sie am Stadtteil schätzen – und was noch fehlt.

