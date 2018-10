„Salut Avignon, wir kommen!“

Städtepartnerschaft 38 Läufer aus Wetzlar brechen auf zum Côtes du Rhône Marathon

Wetzlar/Avignon Mehr als 950 Läufer werden an diesem Wochenende beim Côtes du Rhône Marathon in Wetzlars französischer Partnerschaft Avignon an den Start gehen. Mitten drin 38 Sportler aus Wetzlar als eine der größten Gruppen im Teilnehmerfeld.

