„Sie überleben den Winter auch so“

Von Manuela Jung

„Früher lebten fast alle Katzen auf Bauernhöfen, bekamen ab und zu Essensreste, mussten sonst selbst für sich sorgen. Ins Haus durfte kaum eine von ihnen“, sagt Sabine Rausch. Dieses Beispiel nennt sie gern, um besorgte Anrufer davon zu überzeugen, dass freilaufende Katzen im Winter nicht zugefüttert werden müssen und echte Überlebenskünstler sind.

„Es ist ein riesiger Irrglaube, zu denken, dass diese Tiere nicht allein zurechtkommen“, sagt die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Tierhilfe Lahn-Dill. Seit vielen Jahren setzt sie sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Keiner für alle möglichen Vierbeiner ein: „Wir kümmern uns um Tiere, deren Besitzer im Urlaub oder verstorben sind und wir bemühen uns vor allem um die Kastration freilaufender Katzen“, schildert Rausch.

Wichtigstes Ziel sei es, dass sich Katzen, deren Zuhause die Straße ist, nicht vermehren. Sie zu füttern, einzufangen und zu vermitteln, das kommt für Rausch und Keiner aber nicht in Frage: „Es gibt unzählige Katzen, die keinen festen Besitzer haben. Diese Tiere kennen aber auch nichts anderes und sind das wilde Leben gewohnt. Sie sind in der Regel handscheu und lassen sich nicht domestizieren“, weiß Heike Keiner.

Sie einzufangen sei weit entfernt von den Zielen des Tierschutzes: „Viele können nicht nachvollziehen, warum wir die Katzen nach der Kastration wieder freilassen, oft stoßen wir auf Unverständnis. Und doch ist das das Einzige, mit dem wir den Tieren gerecht werden.“

„Eine Katze, die sich streicheln lässt und zahm ist, gehört auch jemandem.“

Rausch und Keiner hatten es in mehr als 20 Jahren, die es die Tierhilfe bereits gibt, schon oft mit besorgten Tierfreunden zu tun. Bei ihnen allen können sie nur auf Verständnis hoffen – und auf die Einsicht, dass es keinen Sinn macht, diese Tiere zu füttern: „Wir kennen viele Fälle, in denen sich Leute den herrenlosen Tieren gegenüber verpflichtet fühlen und sie entweder an ihrer Haustür oder auch an Supermärkten füttern. Wenn sie in den Urlaub fahren, hoffen sie dann, dass wir das für sie übernehmen“, schildert Rausch. „Dass wir das nicht tun, ist keine böse Absicht“, bekräftigt Kollegin Keiner, „sondern der einzige Weg.“

Und das hat einen weiteren wichtigen Grund: „Meist wissen die Fütternden gar nicht, ob es sich um ein wildes Tier handelt oder eines, das einen Besitzer hat. Durch Futter anlocken lassen sie sich alle“, sind sich die Tierhilfe-Kolleginnen einig – und sie kennen den Unterschied: „Eine Katze, die sich streicheln lässt und zahm ist, gehört auch jemandem“, sagt Rausch. Unvernünftig sei es, dieses Tier in dem Glauben zu füttern, dass es ohne fremdes Eingreifen verhungern könnte: „Viel schlimmer ist es, dass die Katze dann vielleicht nicht mehr nach Hause geht, weil ihr das Futter an anderer Stelle möglicherweise besser schmeckt. Außer Kontrolle geraten kann die Situation dann, wenn ein Tier spezielles Futter benötigt und der Besitzer nicht weiß, warum sie auf einmal krank ist.“

Sich eine eigene Katze anzuschaffen, darin sehen die Tierschützerinnen eine gute Alternative: „In den Heimen und auch bei uns leben genug Tiere, die auf ein neues Herrchen hoffen“, sagt Keiner. Doch auch da gibt es inzwischen ein Problem, das den beiden nicht unbekannt ist: „Viele setzen auf das Internet und suchen nach einem reinrassigen Tier, eine stinknormale Katze wollen immer weniger Menschen haben.“

Eine „stinknormale Katze“ ist im Übrigen auch ein 15 Jahre alter Kater, der seit eh und je in Butzbach streunt: „Damals sah er aus, als würde er nicht alt werden“, erinnert sich Rausch. Doch der alte Kater lebt heute noch ohne Besitzer in der Butzbacher Innenstadt, „und er ist das perfekte Beispiel dafür, dass es einem wilden Tier nicht schlecht gehen muss, wenn es sich daran gewöhnt hat, für sich selbst zu sorgen.“

Tierhilfe Lahn-Dill

Seit Anfang der 90er Jahre gibt es die Tierhilfe Lahn-Dill, die seit dem Tod der Gründerin Elfriede Steinmetz ihren Sitz in Solms hat. In den privaten Haushalten der Vorsitzenden Sabine Rausch und ihrer Kollegin Heike Keiner leben überwiegend Katzen, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Wichtigstes Ziel ist es, diese Katzen an einen tierlieben Halter zu vermitteln. Zudem helfen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auch bei der Vermittlung von privat an privat und setzen sich für die Kastrierung wildlebender Katzen ein. Für ihre Arbeit freuen sie sich über Verstärkung oder Mitglieder, die ihren finanziellen Beitrag leisten. Informationen gibt es telefonisch unter (01 57) 73 54 19 72.