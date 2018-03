Von Desirée Schneider

„Sucht ist eine Krankheit“

VORSORGE 220 000 Kinder in Hessen leben in suchtkranken Familien / Aktion klärt auf

Wetzlar Bunte Papierblumen statt roter Rosen: An Valentinstag hat die Suchthilfe Wetzlar selbstgebastelte Blumen an die Besucher des Forums verteilt, um auf Kinder aus suchtbelasteten Familien (Children of Addicts, COA) aufmerksam zu machen.

