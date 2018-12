Von Lothar Rühl

„Warten auf das Christkind“

Geschichte Heiligabend im mittelalterlichen Ambiente auf Schloss Braunfels erleben

Braunfels Mädchen und Jungen drängen sich am Toreingang zum Innenhof von Schloss Braunfels. Dieses Bild ist alljährlich an Heiligabend zu erleben. Das gräfliche Haus lädt seit etwa zehn Jahren zu einer Sonderführung „Warten auf ’s Christkind“ in das romantische Schloss ein.

