Von Pascal Reeber

„Wetzlar Lösung“ soll für E-Rolli-Fahrer richtungsweisend sein

Interview Manfred Thielmann, Geschäftsführer der Wetzlarer Verkehrsbetriebe, kündigt Modellversuch

Wetzlar Busse, in die man nur hinten einsteigen darf, Fahrer mit Knopf im Ohr: Der Stadtbusverkehr in Wetzlar hat einige Besonderheiten. Bald kommt noch eine dazu: ein Modellversuch. Das kündigt Manfred Thielmann, Chef der Wetzlarer Verkehrsbetriebe, im Interview an.

