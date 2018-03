Von Christian Keller

„Wir malen Wetzlar bunt“

Aktion Kinder malen Stadthalle bunt an / „Zug der Entrüstung“ fordert zum Protest auf

Wetzlar Dürfen Rechtsrock-Bands am Samstag bei der NPD auftreten? Das entscheidet sich vermutlich auf den letzten Drücker. Fest steht, die Gegenveranstaltungen finden statt, so oder so. Zum Auftakt wurde es am Freitag rund um die Stadthalle bunt statt braun.

