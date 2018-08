Von Tanja Freudenmann

„Wir möchten Michael ehren“

MUSICAL Am 29. August wäre der „King of Pop“ 60 Jahre alt geworden / „Beat it“ feiert Premiere

Wetzlar Am Mittwoch (29. August) wäre der „King of Pop“, Michael Jackson, 60 Jahre alt geworden. Und am selben Tag feiert „Beat it“ Weltpremiere in Berlin. Das Musical kommt im Februar auch nach Wetzlar. Wir haben vorab mit Jackson-Darsteller Koffi Missah über seine Rolle gesprochen.

