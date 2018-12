„Wir müssen die Menschen aufklären“

Geholfen wird ihnen in Dialysezentren wie dem in Hermannstein. Wir haben mit der leitenden Ärztin, Dr. Schirin Kamali-Ernst, über den Alltag der Patienten und die Auswirkungen des Organspendeskandals 2012 gesprochen. Auch der Vorstoß von Gesundheitsminister Spahn, um die Organspende in Deutschland wieder anzukurbeln, war Thema.

Frau Kamali-Ernst, laut Gesundheitsminister Spahn ist nicht die Spendenbereitschaft der Menschen das Problem beim Thema Organspende, sondern die Abläufe in den Kliniken. Sehen Sie das auch so?

Schirin Kamali-Ernst: Ich denke, Herr Spahn spricht damit einen Teil des Problems an. Die Kliniken sind aktuell komplett überfordert. Wir haben einen Pflegenotstand – das ist ein reales Problem. Die Zusatzaufgabe, die durch die Organentnahme auf die Krankenhäuser zukommt, muss natürlich finanziert werden. Es wäre sehr zu befürworten, wenn hier neue finanzielle Anreize geschaffen werden.

Ist nicht doch die fehlende Spendenbereitschaft der Menschen das Problem?

Kamali-Ernst: Es sind viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Zum einen spielt hier immer noch der Organspendeskandal (siehe Info-Kasten) eine Rolle. Dieser hat die Menschen entsetzt und verunsichert. Auch ich war erschrocken. Da ich aber Hintergrundwissen habe, war meine Deutung eine etwas andere. Als Fachfremder hätte ich aber auch das Vertrauen verloren. Inzwischen hat man sich etwas von diesem Schock erholt und kann neu nachdenken. Denn wir wissen alle: Es muss etwas passieren. 8000 Patienten warten aktuell auf eine Niere – durchschnittlich wartet man sechs Jahre lang auf ein Spenderorgan. 2017 wurden lediglich 1921 Nieren in Deutschland transplantiert. Der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach aber die Aufklärung. Die Menschen müssen mehr darüber aufgeklärt werden, was Organspende eigentlich ist, damit ihre Ängste genommen werden. Auch die Diskussion um die Widerspruchslösung bei der Organspende muss natürlich wieder angekurbelt werden.

Würden Sie die Widersprungslösung befürworten? Damit wäre in Deutschenland automatisch jeder ein Spender, solange er oder die Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen würden.

Kamali-Ernst: Ich für mich persönlich würde dies absolut befürworten. Wir hatten in Deutschland immer die Zustimmungslösung. Als ich noch in der Transplantation tätig war, hat das gut geklappt. Jetzt in Zeiten des Organmangels würde die Widerspruchslösung die Menschen dazu zwingen, über das Thema nachzudenken und zu überlegen, was sie wollen. Ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden, bleibt ihnen überlassen. Aber stellen Sie sich doch einmal folgende Situation vor: Ein Kind ist gestorben und die Mutter wird gefragt, ob die Organe gespendet werden sollen. Wenn die Mutter nie darüber nachgedacht hat, ist sie in diesem Moment mit dieser Frage völlig überfordert. Deshalb frage ich: Was spricht denn gegen diese Widerspruchsregelung? Vielleicht widerspricht der eine oder andere erst einmal, aber er denkt darüber nach und korrigiert eventuell seine Entscheidung wieder. Das Thema wäre in den Köpfen der Menschen verankert. Wie will man die Bevölkerung sonst zum Nachdenken über Organspende bringen – in dieser ratlosen Gesellschaft heutzutage?

Wieviele Patienten werden derzeit bei Ihnen dialysiert? Wie haben sich die Zahlen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

Kamali-Ernst: Seit Jahren haben wir immer zwischen 110 und 120 Patienten, verteilt auf sechs Dialysetage die Woche. Jeder Patient dialysiert drei Tage in der Woche.

Wie lange dauert eine Dialysebehandlung?

Kamali-Ernst: Wir dialysieren unsere Patienten dreimal die Woche in der Regel viereinhalb bis fünf Stunden lang – je nach Körpergewicht. Eine gesunde Niere arbeitet ja normalerweise 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Die kranke Niere nicht. Deshalb ist es unser Job, für unsere schwer kranken Patienten das Möglichste rauszuholen – in dieser vergleichsweise kurzen Dialysezeit.

Wie gut kann ein Dialyseapparat die Funktion der Niere ersetzen?

Kamali-Ernst: Komplett – in dem Moment, in dem der Patient an der Dialyse hängt. Danach hört es auf.

Wie lange kann man damit leben?

Kamali-Ernst: Das hängt vom jeweiligen Patienten ab. Es gibt Patienten, die werden 30 Jahre lang dialysiert. Wenn allerdings die Organe und Gefäße schon stark geschädigt sind, sieht es anders aus.

Könnte man auch zu Hause behandelt werden?

Kamali-Ernst: Ja, das geht auch. Es gibt ja verschiedene Arten der Dialyse: die Hämodialyse, also die Blutwäsche im Zentrum, die Bauchfelldialyse, das käme zum Beispiel auch für Kinder infrage, und die Heimdialyse. Mit ihr fing eigentlich alles an und sie erlebt derzeit eine Renaissance. Ich bin ein großer Fan davon, aber sie ist sehr aufwendig. Hierzu muss eine Schwester mehrere Monate abgestellt werden, um Patienten und Partner einzuarbeiten. Auch wir betreuen zwei Heim-Patienten.

Die Prognosen von Dialysepatienten haben sich laut Studien verbessert. Woran liegt das?

Kamali-Ernst: Die Maschinen heutzutage sind exzellent, die Verfahren wurden sehr verfeinert. Zudem passen meine Kolleginnen und Kollegen im Lahn-Dill-Kreis extrem gut auf. Die Patienten werden sehr früh zu den Experten geschickt, um so früh wie möglich Schäden zu verhindern. Wir arbeiten sehr gut zusammen.

Wir haben über eine Wetzlarer Familie berichtet, die eine Dialyse für ihre Tochter vermeiden wollten. Der Vater spendete der Tochter eine Niere. Ist die Transplantation die bessere Lösung?

Kamali-Ernst: Ganz klar: Ja – vor allem die Lebendspende. Sie ist ein befreiender Schlag für die Patienten. Die Zeit, in der die Niere nicht durchblutet ist, ist dabei sehr kurz. Damit ist die Prognose sehr gut. Aber man muss wissen, dass auch transplantierte Patienten Medikamente nehmen müssen...

...und es besteht immer die Gefahr der Abstoßung?

Kamali-Ernst: Darin sehe ich weniger das Problem, die Medikamente sind inzwischen sehr gut. Vielmehr ist die Qualität der Organe ausschlaggebend.

Aber nicht jeder kommt für eine Transplantation infrage?

Kamali-Ernst: Nein. Wenn zum Beispiel ein Patient mit einer Herzfunktion von 20 Prozent an die Dialyse kommt, könnte er das Organ gar nicht ausreichend durchbluten. Die Voraussetzungen für eine Transplantation – das heißt das Herz und die Gefäße – müssen stimmen.

Wie gehen Sie und Ihre Patienten mit dieser Situation des Wartens auf ein Organ um?

Kamali-Ernst: Wir kennen viele unserer Patienten schon sehr lange und wir sprechen offen darüber. Wir und die Patienten wissen, dass es dauert. Bei uns wird viel darüber gesprochen. Wir sind ein bisschen wie eine Familie. Wir sehen uns ja dreimal die Woche. Wenn ein Patient stirbt, ist das ein Gefühl wie wenn ich einen Freund verlieren würde. Bei uns wird über gute und schlechte Nachrichten gesprochen: Wenn ein Bett leer ist, kläre ich auf: Der Patient hat ein neues Organ bekommen oder er ist verstorben. Es kann nicht unerklärt bleiben, warum das Bett leer ist. Die Patienten kennen sich teilweise mehrere Jahre, teilen dasselbe Schicksal.

Ist diese Offenheit wichtig?

Kamali-Ernst: Sehr. Bei uns ist alles sehr transparent. Dadurch werden viele Ängste genommen.

Und wenn der ersehnte Anruf kommt und es gibt ein Organ. Was passiert dann?

Kamali-Ernst: Wenn es mit dem Spendeorgan klappt, werden wir einbezogen, es wird mit allen involvierten Ärzten abgesprochen. Wenn der Anruf kommt, muss alles sehr schnell gehen: Und wenn alles passt, kann das Organ in zehn, maximal 20 Stunden transplantiert werden – je nachdem woher das Spendeorgan kommt.

Was würden Sie sich für Ihre Patienten wünschen?

Kamali-Ernst: Mehr Organspenden. Ich bin ein absoluter Transplantationsfan, denn das ist der bessere Weg. Die Organspende muss dringend angekurbelt werden. Das ist mein Appell an die Menschen!