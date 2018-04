Von Tanja Freudenmann

„Wir wollen Frieden und Glück“

INTERVIEW Die Ikone der deutschen Technoszene, Dr. Motte, über Elektromusik, Liebe – und die Love Par

Wetzlar/Berlin Er ist die Ikone der deutschen Technoszene und Gründer der Love Parade: Dr. Motte. Am Samstag will er in Wetzlar den Geist der Love Parade der 90er aufleben lassen. Wir haben mit dem 57-Jährigen über Elektromusik, Liebe – und die Love Parade gesprochen.

