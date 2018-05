„Zweites Leben“ im Hessenpark

Passend zum Muttertag, an dem in Gärtnereien und Blumenläden meist Hochbetrieb herrscht, können Besucher im Freilichtmuseum Hessenpark am Sonntag, 13. Mai, erstmalig die Gärtnerei aus Rechtenbach besichtigen.

Altes Gärtnerwissen von der Aufzucht vom Samen bis zur Pflanze soll erhalten bleiben

Seit ihrer Gründung in den 1950er-Jahren hat die Gärtnerei Weidmann unzählige Pflanzenfreunde beglückt, bis sie in den 1990er-Jahren geschlossen werden musste. Das Gewächshaus und einige Frühbeetkästen wurden in Rechtenbach abgebaut und ins Freilichtmuseum in Neu-Anspach transportiert. Zunächst soll das zentrale Gewächshaus wieder eröffnen.

Während in den ländlichen Gärtnereien der 50er-Jahre Pflanzen noch vom Samenkorn bis zur Verkaufspflanze kultiviert wurden, kaufen die wenigen verbliebenen Kleinbetriebe der Branche heute meist fertige oder halb fertige Pflanzen zu. Dabei bleibt altes Gärtnerwissen auf der Strecke, praktische Fertigkeiten geraten in Vergessenheit. Die Nutzung der historischen Gärtnerei im Freilichtmuseum bietet die Möglichkeit, dieses Wissen zu erhalten und weiterzugeben. Künftig sollen dort grüne Projekte für Schulklassen angeboten und alte Kulturpflanzen kultiviert, vermehrt und für die nächsten Generationen erhalten werden.

Besucher können den Hessenpark-Mitarbeitern im Gewächshaus über die Schulter schauen und sich über die gärtnerischen Fähigkeiten informieren. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll in einem der beiden Glashäuser eine neue Dauerausstellung eingerichtet werden: Die Bedeutung von Gärtnereien für die dörfliche Alltagskultur und den sozialen Wandel, soll unter anderem Thema sein.

Finanziert wird das Bauprojekt größtenteils durch den Förderkreis des Freilichtmuseums, der insgesamt 130 000 Euro bereitgestellt hat sowie Spenden .

Nach der Eröffnung können Besucher im Rahmen einer Mitmachaktion selbst gärtnern und ab 14 Uhr an einer Führung zum Gärtnereiprojekt teilnehmen.

Die Eröffnung der Gärtnerei ist für 11 Uhr geplant, eine öffentliche Führung zum Gärtnereiprojekt in der Baugruppe Mittelhessen startet um 14 Uhr. (red)