1000 Augen und engelsgleiche Geduld

Fotostrecke In Lahnau finden die Ferienspiele statt

„Wie viele habt ihr noch?“ Monika Karger fragt dreimal nach. Vier erwachsene Betreuer sind an diesem heißen Montagnachmittag mit elf Lahnauer Kindern zum Ferienspielangebot Minigolf nach Wetzlar gekommen. Jeder leitet eine Gruppe. Die gemeindliche Jugendpflegerin ist dabei sehr schnell. Ihre Schützlinge sitzen schon beim Eis, während andere Gruppen noch spielen. „Wie viele habt ihr noch?“ Gemeint ist die Zahl der ausstehenden Bahnen.

Karger: „Man braucht Erfahrung und viel Spaß an der Sache. Und eine gute Organisation.“

Nicht, dass die anderen Kinder langsam spielen würden. An Energie mangelt es nicht. Sie reicht sogar noch, an jeder Bahn darum zu raufen, wer als Erstes schlagen darf. Aber es ist eben nicht jeder Betreuer gleich routiniert im Umgang mit drei Kindern, einem Schläger, 18 Bahnen, Bällen in unterschiedlichen Farben und 30 Grad im Schatten. „Tritt nicht auf die Bahn!“, „Halte Abstand, wenn jemand den Schläger in der Hand hat!“, „Lass den Ball ausrollen!“, ist immer wieder zu hören. Und im Geiste mag ein „Tut euch mit den Schlägern nicht weh, denn ich bin für euch verantwortlich“, dazukommen.

Ein Betreuer bei den Ferienspielen muss 1000 Augen haben und eine engelsgleiche Geduld. Monika Karger beantwortet die Frage danach, warum sie nach zwei Stunden Minigolf so extrem gelassen aussieht, so: „Man braucht Erfahrung und viel Spaß an der Sache. Und eine gute Organisation.“

Organisation ist nicht nur beim Bahnengolf gefragt.

Wenige Stunden zuvor im Wald an der Dicken Eiche bei Waldgirmes: „Mit dem Förster unterwegs“ ist Kurs 25 der Lahnauer Ferienspiele betitelt. Eine zwei Kilometer lange Tour steht an. „Wir laufen die Runde drei Mal“, sagt Lothar Wilhelmi, der beim Forstamt Wetzlar für Waldpädagogik zuständig ist. „Morgens zum Vorbereiten, dann mit den Kindern, danach zum Einsammeln.“

Eingesammelt werden zum Beispiel ein Eichelhäher, ein junges Reh, ein Dachs und ein Iltis. Wilhelmi, Revierförster Vasco Krüger und Revierassistent Kevin Rees haben die ausgestopften Tiere im Wald versteckt, damit die Ferienspielkinder sie bei der Tour entdecken. Echte Tiere sind an diesem Morgen eher rar – von Insekten abgesehen.

Zwar hält sich die Gruppe an die Anweisung der Forstleute (Wilhelmi: „Die wichtigste Regel ist: Im Wald nicht zu laut sein“), aber viele Tiere schlafen tagsüber nun mal, zum Beispiel die Wildschweine. Und Frischlinge ganz aus der Nähe sehen, das ist mit ausgestopften Exemplaren deutlich sicherer.

Ganz echt sind hingegen die Buchdrucker im Holzstapel („Polter“) am Waldweg. Sie gehören zur Familie der Borkenkäfer, schädigen mit Vorliebe Fichten. Neben den Holzarten zeigen die Forstleute bei der dreistündigen Tour eben Schädlinge im Wald. Wilhelmi und Krüger brauchen ein paar Anläufe, um mit den Taschenmessern einen lebenden Buchdrucker aus einer Fichte zu schneiden. „Da ist der Käfer“, sagt Wilhelmi und zeigt auf den kleinen schwarzen Punkt, der über seine Handfläche krabbelt. Erster Kommentar aus der Runde: „Der kommt jetzt ins Gefängnis.“

Kommt er natürlich nicht. Früher wurden Holzstapel liegengelassen, als Lockmittel für die Käfer, und schließlich mit Gift besprüht, erzählt Krüger. Die meisten Borkenkäfer waren tot, der Rest kam aus den Stämmen nicht mehr raus. Heute ist Gift im Wald nicht gewollt. Befallene Stämme – und mit ihnen die Käfer – werden schnell weggeschafft.

65 Kurse bieten die Lahnauer Ferienspiele in diesem Jahr. Noch bis in den August dauert das Programm. Bei etwa 30 Prozent der Kurse stellt die Jugendpflege die Betreuer, schätzt Karger. Den Rest stemmen Vereine oder Einrichtungen wie das Forstamt. Die Kinder können sich in unbegrenzt viele Kurse einwählen. Ein Teilnehmer hat es auf 18 geschafft.

Derweil ist im Wald Mittagspause. Förster und Kinder sitzen auf Baumstämmen neben einem ausgestopften Dachs. Ploppend werden die Tupperdosen geöffnet. Die Kinder mampfen und lachen. Auch die vierbeinigen Begleiter der Forstleute genießen die Pause. Schweizer Niederlaufhund Charlie sonnt sich im Laub. Und Freya, ein Hannoveraner Schweißhund, stibitz ein Brötchen. Elias (8) aus Waldgirmes gefällt die Tour im Wald sehr gut. Zwischen zwei Bissen erzählt er, dass er die Gegend sogar kennt, denn er hat den Waldkindergarten besucht, ganz in der Nähe.

Für Cara (10) ist die Gegend zwar neu. Doch im Wald an sich ist sie oft, denn die Familie hat einen Hund und der will bewegt werden.

Wenn Forstleute in die Trickkiste greifen, pusten Kinder kleine Gletscher aus Holzscheiben

Besonders gut gefallen hat beiden „die Sache mit dem Schaum“. Kurz nach dem Start hatte Lothar Wilhelmi vorgeführt, wie Nährstoffe und Wasser aus der Wurzel in die Krone eines Baums gelangen. An einem Polter hatte er zuvor Holzscheiben, Seife und eine Sprühflasche platziert. Als die Gruppe dort vorbeigeht, erhält jedes Kind ein Stück Holz, das auf einer Seite mit Wasser und Kernseife bestrichen wird. Wer von der anderen Seite pustet, erzeugt Schaum. Ein Zeichen für die Durchlässigkeit des Materials – und der Höhepunkt des Tages. „Bei mir hat sich ein Gletscher gebildet“, sagt ein Junge mit dem Blick auf das Schaumgebilde. Ein Mädchen bittet: „Steck mir das Holz in den Rucksack, ich will das mitnehmen.“ – „Wir wollen das Interesse der Kinder wecken“, sagt Revierförster Krüger beim Abschied am Waldrand. Die kleinen Holzscheiben mit Seifenschaum sind da ein Volltreffer.

Auch in Wetzlar gibt es Andenken – die jungen Bahnengolfer dürfen ihre Punktekarten mitnehmen. Vor allem Lars (8) aus Atzbach wird den Kurs in Erinnerung behalten, denn er hat mit großem Vorsprung gewonnen. Jedenfalls bei den Kindern. In der Gesamtwertung ist sein Betreuer besser. Und so bleibt dem Erwachsenen eine Genugtuung: Unbändige Energie ist eben doch nicht alles.