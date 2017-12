1000 Kinder gehen mit Jim Knopf auf Reisen

Bühne Theaterring bringt mit dem Weihnachtsstück ein spannendes Abenteuer in die Stadthalle

Wetzlar In ein riesiges Intercity-Abteil hat sich am Donnerstag die Stadthalle verwandelt: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer waren dort auf dem Weg nach Kummerland. 1000 Kinder erlebten in zwei Vorstellungen, wie sie Prinzessin Li Si aus den Fängen von Frau Mahlzahn retten.

