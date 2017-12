1000 Päckchen sind unterwegs

Wetzlar 1073 Weihnachtspäckchen haben die Mitglieder des Round Table 86 Wetzlar vom bundesweiten Zentrallager in Hanau aus auf die Reise zu bedürftigen Kindern nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine geschickt.

Möglich gemacht haben das Kindertagesstätten, Schulen und Freunde von Round Table in und um Wetzlar, die fleißig Päckchen gepackt haben. Nicht nur, dass diesmal in Wetzlar mit 1073 gesammelten Päckchen eine Verdoppelung der Anzahl eingetreten ist, auch bundesweit hat die Aktion „Kinder helfen Kindern“ einen neuen Rekord aufgestellt: 132 000 Päckchen sind derzeit zusammen mit 237 Helfern unterwegs. Sie werden sie vor Ort an Kindergärten, Schulen, Waisenhäuser und Kliniken verteilen. Die Idee hinter der Aktion: Kinder verschenken ein gut erhaltenes Spielzeug, das sie nicht mehr benutzen, die Eltern füllen den Schuhkarton mit nützlichen Alltagsgegenständen, wie Hygieneartikel oder Süßigkeiten, auf.

Mit Tausenden Päckchen aus ganz Deutschland geht der Konvoi auf die Reise gen Osten, um dort benachteiligten Kindern eine kleine Freude zu verschaffen. Bevor die Päckchen im Schuhkartonformat in größere Kartons verpackt und auf Paletten gesetzt werden konnten, stapelten sie sich im City-Store von Autohaus Diehl. Etwa 20 Wetzlarer Tabler sortierten die Päckchen nach Alter und Geschlecht, packten sie um und auf einen Lkw, der bereits Päckchen der Tische aus Dillenburg und Bad Nauheim geladen hatte.

28 Lkw und sechs Busse starten

Am 2. Dezember hieß es dann in Hanau für 28 Lkw, sechs Reisebusse und weitere Begleiter: Der Weihnachtspäckchenkonvoi kann starten. Infos gibt es hier. (red)