13-Jähriger wird schwer verletzt

Nach dem Zusammenprall mit einem Mercedes musste der 13-jährige Fahrradfahrer am Dienstag mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in eine Gießener Klinik eingeliefert werden. Der 13-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Kieferweg unterwegs, als aus der Hardstraße ein Mercedes von Rechts in den Kreuzungsbereich einbog. Der Schüler auf dem Pedelec missachtete die Vorfahrt der E-Klasse, prallte gegen die Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Nach Angaben von Zeugen trug der Junge Kopfhörer, die offensichtlich an seinem Handy angeschlossen waren.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport des Jungen. Die in Schöffengrund lebende 49-jährige Fahrerin des Mercedes kam mit dem Schrecken davon. (red)