15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

UNFALL Liste der Vorwürfe ist nach illegaler Spritztour durch Wetzlar lang

Rücksichtslose Aktion: In der Nacht auf Mittwoch ist ein 15-Jähriger mit einem BMW durch Wetzlar gerast. Der Jugendliche flüchtete vor der Polizei. (Symbolfoto: Naumann)

WETZLAR Er raste durch die Innenstadt, baute einen Unfall und fuhr trotzdem weiter: Ein erst 15-Jähriger hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Wetzlar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Die Liste der ihm vorgeworfenen Taten ist lang: Fahren ohne Führerschein, Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht, Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - der Jugendliche soll kaum etwas ausgelassen haben.

Um kurz vor 1 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Gloelstraße auf dem Abbiegestreifen zur B 49 ein Dreier-BMW auf. Offenbar hatte der Fahrer die Beamten bemerkt: Er drehte verbotenerweise mit einem "U-Turn" und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon.

Anzeige

Die Polizei nahmen die Verfolgung auf, um den Fahrer zu stoppen. Das wollte dieser offensichtlich verhindern und raste mit bis zu 90 Stundenkilometern über die Eduard-Kaiser-Straße in Richtung Neustadt davon. In halsbrecherischer, absolut rücksichtsloser Weise passierte er Kreuzungen und Einmündungen.

Der Jugendliche kaufte das Auto einem Bekannten für 150 Euro ab

In der Sophienstraße krachte der Jugendliche mit dem Auto gegen einen geparkten Pkw, was ihn aber nicht daran hinderte, weiterzufahren. Auch der Versuch den BMW auf der Braunfelser Straße mit einem Streifenwagen auszubremsen, scheiterte, da der Fahrer in das Heck des Funkwagens fuhr und seine Flucht durch die Innenstadt fortsetzte. Letztlich schafften es die Polizisten, den BMW zu stoppen, indem sie ihn einkeilten.

Die Ordnungshüter staunten nicht schlecht: Am Steuer saß ein 15-jähriger Wetzlare. Sein Beifahrer ist 17 Jahre alt und wohnt ebenfalls in Wetzlar. Ein 16-jähriger Wetzlarer auf der Rücksitzbank machte das Trio komplett. Alle drei mussten mit auf die Polizeiwache.

Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der jugendliche Fahrer das Auto einem Bekannten für 150 Euro abgekauft hatte. Um eine Zulassung vorzutäuschen, griff er sich aus der Garage seines Vaters zwei alte Kennzeichen, schraubte sie an dem BMW fest und fuhr mit seinen Kumpels los. Ihre Familien holten die Jugendlichen von der Dienstelle ab. (hog)