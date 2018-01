Von Tanja Freudenmann

150 Nauborner Bänke haben neue Paten

PFLEGE Arbeitskreis Kultur- und Heimatgeschichte kümmert sich in Pilotprojekt um Erhalt der Ruhebänke

Wetzlar-Nauborn Samstagmorgen. Es wird gehämmert und geschliffen in der Bürgerwerkstatt an der Alten Schule in Nauborn. Die elf Mitglieder des Arbeitskreises Kultur- und Heimatgeschichte starten mit einer neuen Aufgabe ins Jahr – als Paten von 150 Ruhebänken.

