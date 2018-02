1500 Euro vom Prinzenpaar

Wetzlar Manuel I. und Anke I. haben beim Prinzenempfang und zu Ehren ihrer Hochzeit eine Tombola veranstaltet und dabei über 4000 Euro eingenommen. 1500 Euro des Erlöses haben die beiden Regenten der gerade zu Ende gegangenen Jubiläumskampagne der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft an den Verein „Menschen für Kinder“ gespendet. Die Übergabe im Beisein von Hofdame Elena fand kurz vor der Show des Comedian Bülent Ceylan statt. Darüber freuten sich (v.l.) Stefan Zeiger, Norbert Schmidt, Anke I., Manuel I., Hofdame Elena, Dieter Greilich und Jens Hebstreit. Zuvor hatten die Tollitäten Spenden in gleicher Höhe an „Charly und Lotte“ für die Trauerarbeit mit Kindern sowie an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg übergeben. (red/Foto: Krentscher)