155 Mitarbeiter verbleiben bei Zeiss Sports Optics

Verhandlungen Unternehmen gibt Zwischenergebnis bekannt: 95 Arbeitsplätze sollen abgebaut, 80 verlagert werden

Wetzlar In den Verhandlungen um den geplanten Stellenabbau bei der Zeiss Sports Optics GmbH in Wetzlar gibt es ein Zwischenergebnis: Danach sollen 155 Mitarbeiter in der Fertigung verbleiben, statt der bislang geplanten 110.

