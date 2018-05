197.000 dürfen den Landrat wählen

Wer steht zur Wahl?

Drei Kandidaten treten zu der Direktwahl an: Amtsinhaber Wolfgang Schuster (60, SPD) aus Driedorf, Versicherungsfachmann Lothar Mulch (56, AfD) aus Solms und der Facharbeiter in der Mechatronik, Dominic Harapat (34, „Die Partei“) aus Wetzlar.

Wie viele dürfen wählen?

Im Lahn-Dill-Kreis leben rund 253 000 Menschen. Rund 197 000 von ihnen sind wahlberechtigt.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt ist nach Paragraf 22 Hessischer Landkreisordnung (HKO), wer Deutscher ist, mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten im Kreis wohnt.

Wann sind die Wahllokale geöffnet?

Sie sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

In welcher Reihenfolge – im Verhältnis zu den beiden ebenfalls am Sonntag stattfindenden Bürgermeisterwahlen in Sinn und Greifenstein – wird ausgezählt?

Hier gilt: Bürgermeisterwahlen vor der Landratswahl.

Wo kann man die Ergebnisbekanntgabe verfolgen?

Im Kreistagssitzungssaal des neuen Kreishauses in Wetzlar (Karl-Kellner-Ring 51) werden die Ergebnisse ab 18 Uhr öffentlich und somit für jedermann präsentiert. Dort werden die nach und nach in den verschiedenen Wahlbezirken der 23 Städte und Gemeinden ausgezählten und sofort ins Wahlbüro nach Wetzlar weitergeleiteten Ergebnisse gezeigt. Ab 18.30 Uhr dürften erste Ergebnisse aus den Wahlbezirken eingehen. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass auch die Landratskandidaten sowie weitere Kreispolitiker vor Ort sein und die Ergebnisbekanntgabe im Kreistagssitzungssaal verfolgen werden.

Auch die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen in Greifenstein und Sinn sollen im Kreistagssitzungssaal bekanntgegeben werden.

Wann steht das Wahlergebnis voraussichtlich fest?

Kreiswahlleiter Reinhard Strack-Schmalor rechnet mit einem vorläufigen Endergebnis am Sonntag gegen 21 Uhr. Das endgültige Ergebnis der Landratswahl werde in der Sitzung des Kreiswahlausschusses am kommenden Mittwoch, 30. Mai, festgestellt. Später beschließe der Kreistag in seiner Sitzung über die Gültigkeit der Wahl und über eventuelle Einsprüche.

Die Amtszeit des jetzigen Stelleninhabers endet am 6. November dieses Jahres

Wann würde eine Stichwahl stattfinden?

Sollte keiner der drei Kandidaten in der Wahl mindestens die Hälfte der Stimmen erhalten, käme es zu einer Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Den Termin hat der Kreistag für Sonntag, 10. Juni, festgesetzt.

Wann tritt der Wahlsieger sein Amt an?

Die Amtszeit des jetzigen Stelleninhabers endet am 6. November dieses Jahres. Danach beginnt die nächste Amtszeit, sie dauert sechs Jahre.

Was verdient ein Landrat?

Der Posten eines Landrats in einem Landkreis mit mehr als 150 000 Einwohnern wird in Hessen nach der Beamtenbesoldungsstufe B7 bezahlt. Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises erhält somit aktuell ein monatliches Grundgehalt von 9394,95 Euro.

Wie war das Ergebnis der vergangenen Landratswahl?

2012 hatte Wolfgang Schuster mit 62,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Vor Jörg Michael Müller (CDU); 29,4 Prozent), Nicole Schneider (Piratenpartei; 6,8 Prozent) und Jörg Braun (NPD; 1,6 Prozent)

Wer waren die bisherigen Landräte im Lahn-Dill-Kreis?

Ernst Türk (SPD) von Januar bis Juni 1977 als staatsbeauftragter Landrat nach der Gebietsreform in Hessen; Karl Rehrmann (CDU) von Juni 1977 bis 1981; Franz Demmer (CDU) von 1981 bis 1985; Gerhard Bökel (SPD) von 1985 bis 1994. Seit 1994 wurden die Landräte per Direktwahlen von den Bürgern bestimmt: Karl Ihmels (SPD) von 1994 bis 2006; Wolfgang Schuster (SPD), seit 7. November 2006.

Wann sind die nächsten Wahlen für die Bürger im Lahn-Dill-Kreis?

Abgesehen von Bürgermeisterwahlen stehen an: am 28. Oktober die Landtagswahl in Hessen, im Mai 2019 die Wahl zum Europäischen Parlament, 2021 die Kommunalwahlen (Kreistag, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte) sowie die Bundestagswahl.