2018 wird gebaut, gekämpft und gefeiert

Stadtfinanzen

Nein, auch 2018 ist Wetzlar nicht die Stadt, in der Milch und Honig fließen. Doch erwartet wird, dass der städtische Haushalt 2018 immerhin mit einem leichten Plus von 663 100 Euro abschließen wird – damit zum dritten Mal in Folge ohne Minus. Seine Erwartungen an das Gewerbesteueraufkommen hat der Stadtkämmerer im Vergleich zum Vorjahr um zwei Millionen auf 35 Millionen Euro erhöht. Auch mit steigenden Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteilen wird gerechnet.

Wirtschaft

Der Privatwirtschaft geht es weiterhin blendend, viele Auftragsbücher sind randvoll. Eine große Mehrheit in Handwerk und Industrie rechnet für dieses Jahr mit einer guten bis zufriedenstellenden Geschäftslage mit stabilen Umsätzen und konstanter Beschäftigungslage. Da ist es weit mehr als ein Wermutstropfen, wenn mit der Carl Zeiss Sports Optics eines der Wetzlarer Traditionsunternehmen in diesem Jahr 220 Arbeitsplätze in der Stadt abbauen will. Nach der Ankündigung und anschließenden Protesten stehen die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern weiter aus. Noch im Frühjahr soll es losgehen.

Leise verabschiedet sich in diesem Jahr ein weiterer Traditionsbetrieb: die Spezialguss Wetzlar GmbH mit zuletzt 131 Mitarbeitern. Nachdem ein letzter Rettungsversuch der insolventen Gießerei, der Kauf durch den Gussrohrhersteller Duktus, gescheitert war, wird noch bis Ende April in kleinem Stil für einen finnischen Schiffsbauer weiterproduziert. Danach wird der Ofen endgültig ausgehen.

Bauprojekte

Städtebaulich wird Wetzlar auch 2018 sein Gesicht wieder ein Stück weit verändern. Im Leitz-Park III wird es konkret. Das neue Arcona Living Ernst Leitz Hotel mit 129 Zimmern, Appartements und Suiten wird am 1. Mai die ersten Gäste beherbergen. Drumherum entstehen in dem insgesamt 60 Millionen Euro teuren Komplex am Rande der Spilburg die Leica-Erlebniswelt mit Akademie, Museum, Archiv und Store auf 4900 Quadratmetern sowie zwei weitere Gebäude für die CW Sonderoptic GmbH und Büros.

Neues Flair in die verödete Bahnhofstraße soll am Standort des früheren Kaufhauses KaWe (Mauricius) das 22-Millionen-Projekt „Modus 3.0“ mit 74 Wohnungen und Promenade zur Lahn bringen. Mit der Baugenehmigung rechnet die Helm-Group aus Aßlar noch im Januar, erste sichtbare Arbeiten – Keller- und Hofbau – sollen im zweiten Quartal stattfinden. Im dritten Quartal will Helm auch mit dem Bau des 15 Millionen Euro teuren Park- und Geschäftshauses starten, welches künftig Bahnhofstraße und Eduard-Kaiser-Straße miteinander verbinden und in das die VHS einziehen soll.

Einen voraussichtlich letzten Blick können Wetzlarer in diesem Jahr auf ein anderes, den Domplatz prägendes Gebäude, werfen. Denn mit Beginn des Jahres 2019 soll das marode Stadthaus am Dom abgerissen werden. Spannend ist, ob in den kommenden Wochen die Verträge mit Kinobetreiber Kinopolis für ein Multiplexkino im neuen Stadthaus unter Dach und Fach gebracht werden und ob wie vorgesehen ein dann nötiges Parkhaus in der Goethestraße am heutigen Standort der Kindertagesstätte Marienheim gebaut wird.

Eine Dauerbaustelle soll ab Mitte des Jahres Geschichte sein: Die Talbrücke Münchholzhausen der A 45. Danach werden Autofahrern nicht nur wieder längere Beschleunigungsstreifen an den Auffahrten Wetzlar-Süd zur Verfügung stehen, sondern auch jeweils drei Fahrspuren plus Seitenstreifen in Richtung Nord und Süd.

Straßenbeiträge

Aufregerthema 2018 wird das des Vorjahres sein: Straßenbeiträge. Im Februar sollen die Bauarbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Münchholzhausen starten. Die zum Teil hohen fünfstelligen Beiträge, die auf die Hausbesitzer zukommen sollen, haben überregional für Wirbel gesorgt. 10 000 bis 40 000 Euro werden wohl auch die Grundstückseigentümer in der Dutenhofener Bahnhostraße zahlen müssen, die neben der Phönixstraße ebenfalls in diesem Jahr fällig ist.

Feste und Märkte

Wetzlarer können sich in diesem Jahr wieder auf liebgewonnene Standards im Veranstaltungskalender freuen: Das Frühlingserwachen findet am Wochenende 17./18. März statt, der Autosalon am 28./29. April. Beim Sommernachtsweinfest am 27. bis 29. Juli werden Winzer aus Siena, Avignon, Colchester und aus der Steiermark teilnehmen. Das Brückenfest steigt vom 31. August bis 2. September, der Gallusmarkt vom 18. bis 21. Oktober. Mit dem Weihnachtsflair, 29. November bis 28. Dezember, neigt sich 2018 schon dem Ende.

Jubiläen

Aus Anlass des zehnjährigen Partnerschaftsjubiläums Wetzlar–Písek werden vom 31. Mai bis 3. Juni rund 100 Sportler aus Písek erwartet, die in verschiedenen Disziplinen gegen Sportler aus Wetzlar antreten werden. Eine offizielle Jubiläumsfeier ist für den Zeitraum 24. bis 27. August mit Gästen aus Písek und anderen Partnerstädten geplant. Den Höhepunkt bildet ein Konzert des Wetzlarer Kammerorchesters gemeinsam mit Musikern aus Písek am 26. August auf Kloster Altenberg.

Zur Einweihung der neuen Schladming-Anlage, die vom Leitzplatz nach Dalheim verlegt wird, wird vom 21. bis 23. September eine Delegation aus Schladming, darunter die Stadtkapelle, erwartet. Rund um den Einweihungstag 22. September wird es ein Rahmenprogramm in Kooperation mit der Eichendorffschule, dem Dalheim-Treff, der KSG Dalheim und dem Mehrgenerationenhaus geben.

Während der Europawoche plant die Stadt zusammen mit dem Lahn-Dill-Kreis am 15. Mai einen Multivisionsvortrag „Doku-Live“ mit Ingo Espenschied zum Thema „Europa und der Erste Weltkrieg“.

Kultur

Kulturelle Veranstaltungen gibt es auch 2018 in Hülle und Fülle, stellvertretend erwähnt seien hier die Wetzlarer Festspiele, die vom 4. Juni bis 3. August stattfinden, und die Kunst- und Kulturtage vom 8. bis 17. Juni, die mit der Nacht der Galerien starten.