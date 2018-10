Von Jörgen Linker

208.000 dürfen am Sonntag im Lahn-Dill-Kreis wählen

POLITIK Fragen und Antworten zur Landtagswahl in den beiden Wahlkreisen im Lahn-Dill-Kreis

WETZLAR/DILLENBURG Die Wähler entscheiden am Sonntag, wer für die nächsten fünf Jahre in den hessischen Landtag einzieht. Der Lahn-Dill-Kreis ist in zwei Wahlkreise unterteilt, hier dürfen insgesamt 208 000 Bürger abstimmen. Fragen und Antworten zur Wahl.

Copyright © mittelhessen.de 2018