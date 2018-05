22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Eine Streife wurde am frühe Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Braunfelser Straße auf den 22-jährigen Wetzlarer aufmerksam, der in einem VW Golf unterwegs war. Er überholte mindestens sieben Fahrzeuge einschließlich des Funkwagens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Er flüchtete vor der Polizei, missachtete das Rotlicht einer Ampel, überholte trotz Sperrflächen und Verkehrsinseln, fuhr deutlich zu schnell und schnitt den Gegenverkehr. Die Polizisten stoppten den Golf in Steindorf und nahmen den Fahrer fest. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,26 Promille.

Streife stoppt den Mann in Steindorf

Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf der Wache übernahm ein Arzt die Blutentnahme. Auf den Wetzlarer kommen Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.

Bereits am Freitagabend gegen 19.55 Uhr erwischte eine Streife einen 28-jährigen Wetzlarer in seinem Renault. Knapp drei Stunden später stoppten die Polizisten in der Eduard-Kaiser-Straße den 20-jährigen Fahrer eines Ford. Beiden Fahrern wiesen Drogenschnelltests die Einnahme von Betäubungsmitteln nach. Sie mussten mit auf die Wache zur Blutentnahme. (red)