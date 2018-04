23-Jähriger festgenommen nach Messerangriff

Der Verdächtige soll zuvor einen 21-Jährigen in der Unterkunft im Lochermühlsweg mit einem Messer angegriffen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige wird noch am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim Amtsgericht wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlags vorgeführt.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.55 Uhr in einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft. Nach bisherigen Ermittlungen war es zunächst zum Streit zwischen den beiden Asylbewerbern aus Afghanistan gekommen. In dessen Verlauf soll der 23-Jährige den 21-Jährigen dann in dessen Zimmer mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper an mehreren Stellen verletzt haben.

Nach dem Angriff flüchtete der Verdächtige, konnte aber wenig später im Zuge der Fahndung festgenommen werden.

Das 21-jährige Opfer wurde laut Staatsanwaltschaft sehr schwer verletzt. Sein Zustand sei nach einer Notoperation wieder stabil.

Die weiteren Ermittlungen, darunter Vernehmungen von Zeugen, dauern derzeit an. (red)