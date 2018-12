26-jährige aus Solms stirbt bei Unfall

Polizei Auto war gegen einen Baum geprallt

Solms/Halver Bei einem Unfall in Halver in der Nähe von Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist am Samstag eine 26 Jahre alte Frau aus Solms tödlich verletzt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018