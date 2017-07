28-Jähriger stirbt bei Motorrad-Unfall

POLIZEI Junger Mann gerät aus Linkskurve / Unfallursache noch unklar

Ein Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/Archiv

ASSLAR/WEILROD Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus einem Aßlarer Stadtteil ist am Sonntagnachmittag bei Weilrod ums Leben gekommen. Er war mit seinem Zweirad von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt.

Der Mann war mit seiner Kawasaki in einer Motorradkolonne auf der L3025 bei Weilrod unterwegs. Von der Erbismühle kommend fuhren er und andere Biker in Richtung B 275, Einmündung Egertshammer. In einer Linkskurve kam der Mann aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zwischen zwei Leitplanken geradeaus weiter, stürzte die Böschung hinab und kam erst etwa zehn Meter unter dem Straßenniveau zum Liegen.

Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Landesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. (red)