285 Radler gehen auf die Strecke

Sport Traditionsveranstaltung des RV "Schwalbe" Aßlar

Aßlar 285 Teilnehmer sind am Sonntag beim 29. Radtourenfahrt (RTF) des RV „Schwalbe“ Aßlar auf die Strecke gegangen. Start und Ziel waren am Sportzentrum an der „Laguna“.

Copyright © mittelhessen.de 2017