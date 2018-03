Von Lothar Rühl

300 speisen an der "Langen Tafel"

KIRCHE In der Bahnhofstraße luden Gemeinden zu Reis und Putengeschnetzeltem ein

WETZLAR Über 300 Bürger haben am Samstag an der "Langen Tafel" Wetzlars in der Bahnhofstraße gespeist. Dazu eingeladen hatten die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes und die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Wetzlar.

