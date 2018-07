365 Tage im Jahr einsatzbereit

Die vielseitige Arbeit der Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wetzlar (Hörnsheimer Eck 21) können Leser dieser Zeitung am Freitag, dem 3. August, von 9 Uhr bis 11 Uhr kennenlernen.

Wann rücken die Einsatzkräfte aus? Wer koordiniert die Einsätze? Wie viele Rettungswagen fahren wie viele Kilometer im Jahr? Wie sieht ein Rettungswagen von innen aus? Wie viele Rettungskräfte sind im DRK-Kreisverband, der dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, angestellt? Diese und andere Fragen werden bei der exklusiven Führung – unter anderem mit Reiner Grün, Leiter des DRK-Rettungsdienst in Wetzlar – geklärt. Dabei können 15 Leser einen exklusiven Blick in den Fuhrpark des DRK sowie die Räume und Büros der Rettungswache in Wetzlar werfen.

Dabei wird vorgestellt, wo und wie die Dienstpläne gestaltet werden und wie gewährleistet wird, dass das Rettungsteam 365 Tage im Jahr 24 Stunden einsatzbereit ist. Auch wird die Zusammenarbeit mit der zentralen Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises erläutert und erklärt, wer wann wie im Notfall alarmiert wird und ausrückt.

Unter der Überschrift „Wie geht Rettung?“ werfen die Besucher einen Blick ins Innere eines Rettungswagens: Dabei wird das Einsatzequipment zum Bergen und Transportieren von Verletzten wie Tragen, „Spineboards“ und Vakuummatratze gezeigt, verschiedene Rettungsmöglichkeiten demonstriert und medizintechnischen Geräte wie EKG, Defibrillator und Beatmungsgerät vorgeführt.

Wer bei der „WNZ öffnet Türen“-Aktion am 3. August dabei sein will, schreibt bitte mit Angabe des vollständigen Namens und der Telefonnummer an „Wetzlarer Neue Zeitung“, Stichwort DRK, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar, oder mailt an: lokalredaktion.wnz(at)mittelhessen.de.

Die Anmeldung muss bis Freitag, 27. Juli, um 12 Uhr vorliegen. Die Teilnehmer werden benachrichtigt. Wir wünschen viel Spaß! (taf)