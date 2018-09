Von Malte Glotz

3,7 Millionen fürs Miteinander

WOHNUNGSBAU Land Hessen fördert Projekte von Lebenshilfe und WWG

WETZLAR Wohnraum entsteht in Wetzlar in den vergangenen Jahren an allen Ecken. Doch nicht alle profitieren: Wer kaum Geld hat, wer auf Barrierefreiheit angewiesen ist, bleibt oftmals Außen vor. Zwei Neubauten ändern das – dafür gibt es Geld aus Wiesbaden.

Copyright © mittelhessen.de 2018