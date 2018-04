Von Dirk Wingender

38 neue Wohnungen entstehen

Bau WWG legt Grundstein in Dalheim / Nahwärmenetz am Schwalbengraben geplant

Wetzlar Wetzlar wächst: Die Einwohnerzahl nähert sich der Marke von 54 000, das wäre der Stand aus Zeiten, in denen die Bundeswehr noch in der Stadt präsent war. Doch es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Die WWG will die Lücke schließen und investiert in Dalheim Millionen.

Copyright © mittelhessen.de 2018