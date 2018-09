3978 gehen auf die Strecke

Fotostrecke Brückenlauf Wetzlar 2018

Die Schulen stellten 674 Teams. Vereine, Serviceclubs, Firmen und Behörden waren mit 652 Teams dabei. Bei den Erwachsenen holte sich die Goetheschule Wetzlar mit acht Runden in 58:38 Minuten den ersten Platz, gefolgt von der LG Asslar-Werdorf, die ebenfalls acht Runden schaffte und zwar in exakt 1 Stunde. Drei Teams absolvierten sieben Runden: der Sportkreis Lahn-Dill, die Leichtathletik-Abteilung des TV Wetzlar und das Team des Finanzamts Wetzlar.

Die Kinder- und Jugendläufe wurden in zwei Altersklassen gewertet: Beim Jahrgang 2002 und jünger konnten die fünf Erstplatzierten jeweils sechs Runden zurücklegen: Das Team des RSV Büblingshausen kam mit sechs Runden in 50:46 auf Rang 1. Die Johannes-Gutenberg-Schule aus Ehringshausen erreichte Platz 2 in 51:55 und Platz 3 ging an die Goetheschule (52:38).

Schnellste Rundenzeit liegt bei 6:10 Minuten

Bei den Kindern Jahrgang 2007 und jünger erreichten die ersten fünf Teams ebenfalls jeweils sechs Runden. Dabei konnte die Freiherr-vom-Stein-Schule überzeugen in 55:31 Minuten. Sie verwiesen die Phlipp-Schubert-Schule Hermannstein (58:44) und die Grundschule an der Lahnaue (1:00:36) auf die Plätze 2 und 3. Noch eine Ehrung gab es zum Schluss: Nici Schwesig wurde als schnellster Läufer geehrt. Er hat die Laufstrecke durch die Altstadt in 6:10 Minuten geschafft.

Die Teilnahme der Firmen, Behörden und Vereine wurde mit Startgebühren belegt. Dieses Geld wird jährlich einer sozialen Organisation gestiftet. Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) konnte deshalb einen Scheck über 2025 Euro an den Landesschatzmeister des Hessischen Behinderten- und Rehabilitions-Sportverbandes (HBRS), Hans-Jörg Klaudy, überreichen. Das Geld soll einem Förderprojekt der Abteilung Fußball des HBRS zugute kommen. Seit fünf Jahren befindet sich das HBRS Landesleistungszentrums Fußball im Wetzlarer Stadion. Mittlerweile gibt es zwei ID-Fußballligen, in der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung spielen, sowie eine inklusive Fußballliga. 2015 und 2018 war die Stadt Wetzlar Gastgeber für die Deutschen Meisterschaften im Fußball-ID.

Das Team Naunheim hatte wieder die Zeitmessungen und Wertungen übernommen. Und Teammitglied Markus Bourcade moderierte die größte Laufsportveranstaltung Hessens. (lr)