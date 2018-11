Polizei

40 Tauben verenden bei Brand

Wetzlar Einen Tag nach dem Brand zweier Gartenhütten in Niedergirmes geht die Polizei davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelte. Außerdem stellte sich heraus: Durch die Hitze verendeten 40 Tauben in einem Taubenschlag in einer der Hütten.

