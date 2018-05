450 Meter hoch über dem Solmsbachtal ziehen dunkle Wolken auf

Waldsolms/Schöffengrund/Braunfels „Ein Sturm zieht auf. Das Bild habe ich mit der Drohne gemacht, kurz bevor vor ein paar Tagen das Riesen-Gewitter Hagel in die Wetzlar Gegend gebracht hat, wir sind ja zum Glück unbeschadet davongekommen. Gefällt euch der Blick über das Solmsbachtal?“, hat Outdoor- und Natur-Fotograf Mathias Strauß aus Kraftsolms unter sein Foto geschrieben und dieser Zeitung zur Verfügung gestellt. In 450 Metern Höhe hat die Drohne das Foto geschossen. Und erkennen Sie die Ortschaften? Die Häuser vorn in der Bildmitte gehören zum Schöffengrunder Ortsteil Niederquembach, links davon ist etwas weiter entfernt der Braunfelser Stadtteil Neukirchen zu sehen. Und wer weiter nach rechts, den Berg hinauf schaut, blickt auf Schwalbach. (red/Foto: Mathias Strauß)