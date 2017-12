Von Pascal Reeber

50 Tonnen Stahl und eine Kaffeetasse

Baustelle Beim Neubau der Dorlarer Autobahnbrücke steht der letzte Winter an / Megakran kommt 2018

Lahnau-Dorlar Am Haken hängt, 15 Meter über seinem Kopf und dicht an der Autobahn 45, ein 50 Tonnen schwerer Stahlträger. Der Kranführer stoppt das Teil. Und greift erst einmal zur Kaffeetasse. Hochbau an der Autobahn – das erfordert eine gewisse Gemütsruhe.

