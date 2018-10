53-Jähriger stürzt  mit seiner BMW

Der Dietzhölztaler war am Sonntagmittag, 14. Oktober, gegen 12.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Greifenstein-Odersberg und Driedorf-Münchhausen unterwegs. Unmittelbar nach einer Rechtskurve verlor der Biker die Kontrolle über seine BMW.

Er fuhr in den linken Straßengraben und kam mit der Maschine an einem Erdwall zum Stehen. Der Unfallfahrer wurde von seinem Motorrad geschleudert und kam im Dickicht zum Liegen. Mit mehreren Knochenbrüchen und Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Gießen geflogen werden. Die Schäden an der BMW schätzt die Polizei auf mindestens 12 000 Euro. (red)