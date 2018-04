53.000 Euro für gleiche Chancen

Unterstützung bekommen zwölf Organisationen und Vereine, die Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf starkmachen. „Damit die, die mit Schwierigkeiten ins Leben starten, eine echte Chance bekommen“, sagte Uwe Röndigs, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, am Freitag.

Vorgestellt hatte diese Zeitung die Projekte über einen Zeitraum von drei Monaten: Bis Februar erschienen 18 Artikel, die sich mit dem Themenbereich Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Facetten beschäftigten – verbunden mit dem Aufruf, die Organisationen und Vereine bei ihrer Arbeit finanziell zu unterstützen. Redaktionell betreuten das Projekt in diesem Jahr Iris Baar, Jenny Berns, Manuela Jung, Stefan Schalles und Christian Hoge.

„Im Mittelpunkt steht die große Frage: Was muss der Staat, was müssen die Schulen machen? Was muss die Gesellschaft leisten? Und Bildung ist auch eine Aufgabe der Gesellschaft“, betonte Röndigs. Die Aktion habe gezeigt, dass diese die Verantwortung auch übernimmt.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals vergab „Helft uns helfen“ einen Sonderpreis für Projekte im Bildungsbereich. Das Zeitungsteam hatte Fördervereine von Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen dazu aufgerufen, sich mit Projekten zur Verbesserung des sozialen Miteinanders zu bewerben. Viele eindrucksvolle Ideen wurden eingesandt – drei Projekte dürfen sich über eine finanzielle Unterstützung freuen.

„Im Mittelpunkt steht die Frage: Was müssen Staat und Schulen machen? Was muss die Gesellschaft leisten?“

So gibt es an der Grundschule Holzhausen (Dautphetal) ein Angebot, das die psychische Widerstandsfähigkeit und die Sozialkompetenz von Kindern fördert. In verschiedenen Veranstaltungen geht es darum, wie Kinder mit Mobbing und anderen Krisen umgehen können.

Die Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid bietet eine Stille-Pause für die Jahrgangsstufen 3 bis 7 und eine Entspannungs-AG für die 2. Klassen an. Benötigt werden dafür ein Raum und entsprechendes Lernmaterial.

Bereits 2009 wurden an der Integrativen Gesamtschule Solms die „Busscouts“ ins Leben gerufen. Über 30 Schüler sorgen dafür, dass es kein Drängeln, Schubsen und Streit im Bus gibt. „Dieses Projekt steht beispielhaft für Gewaltfreiheit und fördert auch soziale Kompetenzen“, erklärte Röndigs.

Die diesjährige „Helft uns helfen“-Spendenaktion unterstützte der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) mit seiner Schirmherrschaft. „Wir kommen beim Thema Chancengleichheit voran. Aber die Kluft ist immer noch da. Im Bildungsbereich gibt es immer etwas zu tun und zu verbessern“, sagte der Minister und dankte den teilnehmenden Organisationen und Vereinen. Gemeinsam mit Michael Emmerich, Geschäftsführer von Wetzlardruck, übergab er die Spendenbriefe. Röndigs verwies auf den Einfluss von Medien auf Kinder und die damit verbundene Verantwortung: „Lesen ist eine zentrale Kompetenz, die Chancen fördert. Und als Zeitung sind wir zentral daran beteiligt, die Lesekompetenz zu fördern.“

Teilnehmende Organisationen und Vereine