60 000 Euro für die Tafeln

Diese Summe ist das Ergebnis der HR-Weihnachtsspendenaktion 2017. In der Adventszeit 2017 hatten alle Programme des HR im Fernsehen, Radio und Internet über die hessischen Tafeln berichtet und zu Spenden aufgerufen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Aktion helfen konnten, so viel Geld zu sammeln und darüber hinaus auch die Tafeln wieder ins Bewusstsein der Menschen in Hessen zu rücken“, sagte Krupp.

Geld finanziert auch Logistiklager

Das Geld geht an die Tafeln in Hessen und in den weiteren Aufbau und Unterhalt von übergeordneten Logistiklagern. Zusätzliche zentrale Sammelstellen werden dringend benötigt für die Lagerung von Großspenden von Produzenten und Handelsorganisationen, die bisher abgelehnt werden mussten. Mit dem gespendeten Geld kann ein flächendeckendes Logistiknetz für ganz Hessen mindestens ein Jahr lang finanziert werden.

Der Vorstand des Landesverbands wurde beim Besuch im Hessischen Rundfunk in Frankfurt von Vertretern der Tafeln aus Butzbach, Büdingen, Darmstadt, Dieburg, Friedberg, Gelnhausen, Gießen, Grünberg, Maintal, Schlüchtern, Wetzlar und Wiesbaden begleitet.

Stellvertretend für den Landesverband bedankte sich der Vorsitzende Willi Schmid für das Geld und darüber hinaus, „dafür, dass sich so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben inspirieren lassen und nicht nur gespendet haben, sondern sich direkt bei ‚ihrer‘ Tafel in der Nachbarschaft gemeldet haben, um sich als ehrenamtliche Helferinnen oder Helfer zu engagieren“.

Seit 2005 unterstützt der HR mit seiner Weihnachtsspendenaktion jährlich in der Adventszeit eine ausgewählte karitative oder gemeinnützige Organisation aus Hessen. 2017 wurde für die hessischen Tafeln gesammelt. (red)