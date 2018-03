Aßlar-Bechlingen (diw). Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Donnerstag (26. Juni) in Bechlingen nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 8.30 Uhr ein Omnibus der Firma Transdev auf der Hauptstraße in Richtung Oberlemp unterwegs (...)