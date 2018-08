63 Millionen Euro  für neue A 45-Brücke

Der zuständige Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) hat den den entsprechenden Vorlagebericht an das Hessische Verkehrsministerium unterzeichnet, nachdem das Regierungspräsidium Gießen (RP) das verwaltungsrechtliche Anhörungsverfahren abgeschlossen hat.

Als nächster Schritt steht der Planfeststellungsbeschluss aus Wiesbaden an, der das entsprechende Baurecht schafft. Erst dann kann mit den Ausschreibungen begonnen werden. Der eigentliche Beginn der Bauarbeiten an der ohnehin baustellen-geplagten Strecke zwischen Gießen und der Landesgrenze liegt also noch einige Jahre in der Zukunft.

„Vordringlicher Bedarf“ für Neubau

„Der Ersatzneubau des aus dem Jahre 1970 stammenden Bauwerks ist erforderlich, da die Talbrücke Volkersbach in den nächsten Jahren das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreichen wird und sich der bauliche Zustand der über 280 Meter langen Talbrücke in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert hat“, erläutert Flora von Zezschwitz, Leiterin des Verkehrsdezernats im Regierungspräsidium.

Die von Hessen Mobil im Auftrag des Bundes erstellte Planung umfasst den Neubau der Talbrücke Volkersbach. Berücksichtigt wird dabei der sechsstreifige Ausbau der A 45 zwischen der Landesgrenze von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie dem „Gambacher Kreuz“. Dieser ist im 2016 aktualisierten Plan für die Bundesfernstraßen im vordringlichen Bedarf vorgesehen.

Der Streckenabschnitt der A 45 liegt zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen südlich von Sinn und nördlich von Katzenfurt. Parallel zur A 45 verläuft in diesem Bereich die Bundesstraße 277 von Sinn nach Ehringshausen. Der Ausbaubereich hat eine Länge von knapp 2600 Metern.

Lärmschutz für Katzenfurt

Der aktuelle Verlauf der Brücke entspricht laut von Zezschwitz nicht den heutigen Anforderungen. Aus insgesamt vier Fahrstreifen und Standstreifen soll daher vor dem Hintergrund der zukünftigen Verkehrsentwicklung eine sechsstreifige Fahrbahn mit Standstreifen werden.

Zudem sollen die Sichtverhältnisse für die Verkehrsteilnehmer verbessert und die Entwässerung auf den heutigen Stand der Technik gebracht werden. In diesem Zusammenhang erfolgt der Bau von zwei Regenrückhaltebecken mit vorgeschalteten Absetzbecken. Schließlich soll Katzenfurt durch den Bau einer knapp 1600 Meter langen und bis zu acht Meter hohen Lärmschutzwand zukünftig vor dem Verkehrslärm der A 45 geschützt werden. (red)