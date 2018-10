700 Jahre Geschichte: Der Wetzlarer Gallusmarkt steigt

Tradition Vieles ist heute noch so wie früher

Wetzlar 700 Jahre reicht die Geschichte des Gallusmarkts in Wetzlar zurück. Und Vieles, was ihn heute ausmacht, gab es früher schon – wenigstens in der jüngeren Vergangenheit. Ab Donnerstagnachmittag steigen Markt und Rummel wieder bis Sonntag.

